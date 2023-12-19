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Ветеринары Южного парка «Малинки» в Ростовской области спасли раненого лебедя. Птицу с увечьем на хвосте обнаружили в Зимовниковском районе Ростовской области 17 декабря.Лебедя с раной нашли в поселке Красностепном. Мужчина увидел птицу с повреждениями в области хвоста. Местный житель пожалел лебедя и подобрал его. Затем он связался с парком «Малинки». Работники согласились вылечить животное и приютить его в парке.Птице обработали раны, взяли анализы и назначили симптоматическую терапию. После того как придут результаты, ветеринары смогут назначить уже более основательное лечение.- Сейчас он стабилен, хотя есть многочисленные раны в области хвоста, - рассказала руководитель отдела зоологии парка Дарья Рупасова.В парке сообщили, что птица сейчас пока находится в стационаре ветеринарного блока. Но уже в эти выходные гости парка смогут увидеть лебедя на экскурсии в ветеринарный блок.Откуда у лебедя увечье, неизвестно. Можно предположить, что его подстрелили. По словам Дарьи Рупасовой, раны старые, поэтому определить, откуда они, нельзя.