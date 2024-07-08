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В Ростовской области в СИЗО пытались передать наркотики в резиновых тапочках

В Ростовской области в СИЗО пытались передать наркотики в резиновых тапочках

В СИЗО № 3 Новочеркасска Ростовской области пытались передать «запрещенку». Инцидент произошел 6 июля в режимном учреждении на улице Украинской, 1.

Во время досмотра продуктовой передачи сотрудники СИЗО обнаружили резиновые тапочки. В их подошве нашли два свертка с белым порошкообразным веществом. Вещество, похожее на наркотики, отправили на экспертизу.

- По данному факту проводится проверка, материалы будут направлены в органы полиции для принятия процессуального решения, - сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.
Фото: ГУФСИН по Ростовской области.
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