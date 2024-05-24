В Новочеркасске пытались передать помидоры с психотропами в СИЗО

Фото: ГУФСИН России по Ростовской области.

В городе Новочеркасске Ростовской области пытались передать «запрещенку» в следственный изолятор. Инцидент произошел 23 мая в режимном учреждении на улице Украинской, 1.В тот день в СИЗО № 3 принесли передачи для заключенных. Во время досмотра сотрудникам изолятора показался подозрительным пакет с помидорами. Они разрезали пару овощей — оказалось, что внутри спрятали капсулы. В оболочке находилось вещество, предположительно, психотропное.— Обнаружено 13 капсул красно-белого цвета, — сообщили в ГУФСИН по Ростовской области. — Материалы будут направлены в органы полиции.Известно, что овощи с сюрпризом принес 56-летний горожанин.