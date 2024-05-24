Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Новочеркасске пытались передать помидоры с психотропами в СИЗО

В Новочеркасске пытались передать помидоры с психотропами в СИЗО
В городе Новочеркасске Ростовской области пытались передать «запрещенку» в следственный изолятор. Инцидент произошел 23 мая в режимном учреждении на улице Украинской, 1.

В тот день в СИЗО № 3 принесли передачи для заключенных. Во время досмотра сотрудникам изолятора показался подозрительным пакет с помидорами. Они разрезали пару овощей — оказалось, что внутри спрятали капсулы. В оболочке находилось вещество, предположительно, психотропное.

— Обнаружено 13 капсул красно-белого цвета, — сообщили в ГУФСИН по Ростовской области. — Материалы будут направлены в органы полиции.

Известно, что овощи с сюрпризом принес 56-летний горожанин.
Фото: ГУФСИН России по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.