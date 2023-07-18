В СИЗО Ростова пытались передать наркотики в пакете с бульонными кубиками

Фото: ГУФСИН России по Ростовской области.

В СИЗО № 5 Ростова пытались передать наркотические вещества. Инцидент случился 14 июля в режимном учреждении на Тоннельной, 4.В тот день сотрудники колонии досматривали посылку для одного из заключенных. В триммере для бритья они увидели пакет с белым порошкообразным веществом массой 1,5 грамма. Правоохранители предположили, что это наркотики, и изъяли вещество.На следующий день в исправительной колонии, расположенной по тому же адресу, произошла аналогичная ситуация. Сотрудники оперативного отдела нашли в пакете с бульонными кубиками вкрапления гранул белого цвета. Предположительно, вещество было наркотического содержания. Всю «запрещенку» правоохранители изъяли.- По данным фактам назначены проверки, материалы которых будут переданы в правоохранительные органы для дачи процессуальной оценки, - добавили в региональном ГУФСИН.