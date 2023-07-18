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В СИЗО Ростова пытались передать наркотики в пакете с бульонными кубиками

В СИЗО Ростова пытались передать наркотики в пакете с бульонными кубиками
В СИЗО № 5 Ростова пытались передать наркотические вещества. Инцидент случился 14 июля в режимном учреждении на Тоннельной, 4.

В тот день сотрудники колонии досматривали посылку для одного из заключенных. В триммере для бритья они увидели пакет с белым порошкообразным веществом массой 1,5 грамма. Правоохранители предположили, что это наркотики, и изъяли вещество.

На следующий день в исправительной колонии, расположенной по тому же адресу, произошла аналогичная ситуация. Сотрудники оперативного отдела нашли в пакете с бульонными кубиками вкрапления гранул белого цвета. Предположительно, вещество было наркотического содержания. Всю «запрещенку» правоохранители изъяли.

- По данным фактам назначены проверки, материалы которых будут переданы в правоохранительные органы для дачи процессуальной оценки, - добавили в региональном ГУФСИН.
Фото: ГУФСИН России по Ростовской области.
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