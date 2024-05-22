В СИЗО Ростовской области с какао пытались передать психотропные вещества

Фото: ГУФСИН по Ростовской области

В СИЗО № 3 города Новочеркасска Ростовской области пытались передать психотропные вещества с какао. Посылку отправили 20 мая по адресу: улица Украинская, 1.Во время досмотра одной из посылок для заключенных сотрудники надзорного учреждения обнаружили банку какао. В продукте были спрятаны кристаллы белого цвета. Предположительно, это психотропные вещества. Их изъяли и отправили на экспертизу.Известно, что посылку принесла 32-летняя жительница села Кулешовка.В ГУФСИН по Ростовской области сообщили, что материалы будут направлены в органы полиции. По данному факту проводится проверка.