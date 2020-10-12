В Ростовской области в овраге нашли человеческие останки. Происшествие случилось 13 октября в Матвеево-Курганском районе.По информации собственного источника Rostov.ru, недалеко от жилых домов в селе Анастасиевка нашли человеческие кости. Выяснилось, что они принадлежат пропавшему без вести 74-летнему Владимиру Алексееву.Пожилой мужчина пропал еще в 2016 году. Несколько лет родственники пенсионера безуспешно искали его: писали заявления в полицию, обращались за помощью к поисковикам и в СМИ. Оказалось, что все это время тело Владимира лежало в овраге недалеко от его дома. Судя по состоянию останков, мужчина погиб еще летом.- Из-за того, что труп успел разложиться, для установления всех причин смерти потребуются дополнительные экспертизы, - прокомментировал источник. - Согласно предварительному осмотру следов насильственной смерти на теле пенсионера обнаружено не было.