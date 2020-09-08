В Ростовской области в лесополосе нашли человеческие останки

Человеческие останки нашли в лесополосе в Ростовской области. Происшествие случилось 8 сентября в Новошахтинске.Как сообщил собственный источник Rostov.ru, мумифицированный труп нашли в районе улицы Эхохина. Прибывшие полицейские осмотрели останки и вещи, которые лежали рядом. Предварительно, следов насильственной смерти не обнаружено. Кроме того, рядом с костями были найдены телефон и личные вещи.Останки были отправлены в морг на экспертизу. Оказалось, что они принадлежат 74-летней местной жительнице. В июле пенсионерка приехала к дочери в гости, но по какой-то причине к ней она так и не добралась. Больше месяца она считалась без вести пропавшей.Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства смерти пожилой женщины.