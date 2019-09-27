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На Дону во дворе одного из жилых домов нашли человеческие останки

На Дону во дворе одного из жилых домов нашли человеческие останки
В Ростовской области человеческие останки обнаружили во дворе жилого дома. Происшествие случилось в одном из поселений Матвеево-Курганского района днем 29 сентября.

Собственный источник DonDay.ru сообщил, что местный житель хлопотал по дому. Мужчина рыл яму для канализации, когда его лопата ударилась обо что-то твердое. Когда он раскопал находку, то был шокирован – это оказался настоящий человеческий череп. Спустя некоторое время дончанин обнаружил останки человеческой руки.

На место происшествия селянин вызвал экстренные службы и главу района.

– На место выезжала следственно-оперативная группа. Экспертиза определит, кому принадлежат найденные останки, – сообщил источник.

Кроме того, специалисты выяснят, как долго кости пролежали под землей. Может быть, погибший умер не своей смертью.

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