В Ростовской области в начале новой рабочей недели пройдут перебои в вещании

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В Ростовской области с 3 марта стоит ожидать перебоев в телерадиовещании. Об этом говорится на сайте РТРС.Отключения ожидаются с 08:00 до 18:00 на «Вести ФМ» в Ростове. На следующий день – ситуация аналогичная. А 5 марта с 11:00 до 18:00. 6 марта сигнал пропадет с 08:00 до 18:00, а 7 марта – с 08:00 до 15:00.Неполадки возникнут 3 и 4 марта в Каменске-Шахтинском с 08:00 до 18:00 на «Радио России». Также 5 марта с 11:00 до 18:00. ждут жителей Каменска-Шахтинского и 6 марта с 11:00 до 18:00. На следующий день, 7 марта, отключения пройдут с 08:00 до 15:00.