В Ростовской области с 21 по 22 марта пропадет телерадиосигнал

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области в ближайшие сутки пропадет телерадиосигнал. Информацию сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.Перебои с сигналом начнутся 21 марта. Телевидение и радио в этот день может не работать в Алексеево-Тузловке (Родионово-Несветайский район) с 10:00 до 16:00, а также в Белянском (Константиновский район), и Поповке (Кашарский район) с 11:00 до 17:00.На следующий день, в это же время отключения пройдут в Богоявленской (Константиновский район) и в Чирском (Советский район).Перебои в вещании связаны с плановыми работами на станциях.