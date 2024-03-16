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В Ростовской области с 21 по 22 марта пропадет телерадиосигнал

В Ростовской области с 21 по 22 марта пропадет телерадиосигнал
В Ростовской области в ближайшие сутки пропадет телерадиосигнал. Информацию сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Перебои с сигналом начнутся 21 марта. Телевидение и радио в этот день может не работать в Алексеево-Тузловке (Родионово-Несветайский район) с 10:00 до 16:00, а также в Белянском (Константиновский район), и Поповке (Кашарский район) с 11:00 до 17:00.

На следующий день, в это же время отключения пройдут в Богоявленской (Константиновский район) и в Чирском (Советский район).

Перебои в вещании связаны с плановыми работами на станциях.
Фото: Rostov.ru
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