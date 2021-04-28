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В Ростовской области в мае ожидается резкое похолодание

В Ростовской области в мае ожидается резкое похолодание
Специалисты донского отделения гидрометцентра спрогнозировали резкое похолодание в конце весны. О погоде в мае Rostov.ru рассказала специалист Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.

По прогнозам синоптиков, средние температуры и осадки в мае в Ростовской области будут в пределах нормы. В отдельные дни в регионе ожидаются сильные дожди с грозами. К счастью, майские праздники в донском регионе будут теплыми.

- В первую неделю мая ожидается теплая погода. Ночью температура воздуха составит +4...+9 градусов. Днем потеплеет до +17...+19 градусов, - рассказала Виктория Григорьевна. - Вторая декада месяца ознаменуется осадками и понижением температуры.

С середины месяца и до 25 мая ночная температура составит +6...+11 градусов, а днем столбики поднимутся до +23...+28 градусов. В некоторые дни ожидается до +30 градусов, при этом также не исключается вероятность дождей с грозами.

К концу месяца погода в регионе резко изменится. К началу лета синоптики прогнозируют понижение температуры до +16...+21 градуса.

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