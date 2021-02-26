Синоптики рассказали, какой будет погода в марте в Ростовской области

Синоптики Ростовской области составили прогноз погоды на март. О том, каким в регионе будет первый месяц весны, рассказала заместитель начальника Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.По словам специалиста, в марте будет переменчивая погода с большим количеством осадков. Температура воздуха будет в пределах нормы, а вот осадки - выше нормы.- В первой декаде месяца погода будет носить неустойчивый характер, ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, в отдельные дни – дождь со снегом, - рассказала Виктория Григорьевна. – Температура воздуха ночью составит -4...+2 градуса, при прояснениях в некоторых районах до -5...-12 градусов. Днем столбики поднимутся до 0...+5 градусов, при прояснениях - до +4...+9 градусов.В первую неделю марта ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет северо-западный, а его порывы будут местами достигать 15-17 метров в секунду. Столбики термометров ночью будут опускаться до -5...-8 градусов, а днем воздух прогреется до +1...+6 градусов.Не стоит ждать солнечной погоды и в конце месяца. По прогнозам синоптиков, третья декада марта будет дождливой. При этом холодов уже не прогнозируют. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -1...+4 градусов, а днем возможно потепление до +9...+14 градусов.