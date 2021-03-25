В Ростовской области в апреле потеплеет до +19 градусов

Вслед за дождливым и холодны мартом в Ростовскую область придет теплый и солнечный апрель. По крайней мере, такой прогноз дают синоптики ростовского гидрометцентра. О том, какой будет погода во второй месяц весны, рассказала заместитель начальника Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.По словам специалиста, температура в апреле будет в пределах нормы, а количество осадков будет минимальным. В первую декаду месяца, с 1 по 10 апреля, в большинстве районов региона еще будут идти дожди.- Температура воздуха ночью составит +2...+9 градусов. В северных районах при прояснениях столбики покажут -2 градуса, - рассказала синоптик. - В дневные часы воздух прогреется до +9...+15 градусов.Начиная с 11 апреля и до конца месяца осадки сменятся теплыми и ясными днями. Дожди будут идти только в отдельные дни. Температуры воздуха ночью составит+6...+11 градусов. Днем потеплеет до +13...+19 градусов.По-летнему теплые дни, конечно, придут в Ростовскую область только к концу месяца.