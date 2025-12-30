Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области в конце года зафиксировали увеличение доли вирусов гриппа

В Ростовской области в конце года зафиксировали увеличение доли вирусов гриппа
В Роспотребнадзоре Ростовской области сообщили о еженедельном мониторинге заболеваемости гриппом и ОРВИ. В конце года было зафиксировано увеличение доли вирусов гриппа. Специалисты утверждают, что доминирующим штаммом стал вирус гриппа А(H3N2).

A(H3N2) — это подтип вируса гриппа А, также известный как гонконгский грипп. Особенную опасность этого подтипа представляет высокий риск осложнений, которые могут проявиться на 4–7 день болезни.

По данным ведомства, в донском регионе продолжают циркулировать аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и респираторно-синцитиальный вирус (РС-вирус). На 30 декабря 2025 год показатели заболеваемости среди населения превысили пороговые значения на 4,2-29,0%.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.