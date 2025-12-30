В Ростовской области в конце года зафиксировали увеличение доли вирусов гриппа

Фото: Дондей

В Роспотребнадзоре Ростовской области сообщили о еженедельном мониторинге заболеваемости гриппом и ОРВИ. В конце года было зафиксировано увеличение доли вирусов гриппа. Специалисты утверждают, что доминирующим штаммом стал вирус гриппа А(H3N2).A(H3N2) — это подтип вируса гриппа А, также известный как гонконгский грипп. Особенную опасность этого подтипа представляет высокий риск осложнений, которые могут проявиться на 4–7 день болезни.По данным ведомства, в донском регионе продолжают циркулировать аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и респираторно-синцитиальный вирус (РС-вирус). На 30 декабря 2025 год показатели заболеваемости среди населения превысили пороговые значения на 4,2-29,0%.