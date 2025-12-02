Новости
Роспотребнадзор назвал вирусы, циркулирующие в Ростовской области

В Роспотребнадзоре назвали вирусы, которые циркулируют в донском регионе.

По итогам еженедельного мониторинга в ведомстве сообщили, что на 48-й неделе 2025 года уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе остаётся ниже пороговых значений. В структуре вирусных инфекций преобладают респираторные инфекции негриппозной этиологии — аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и респираторно-синцитиальный вирус; случаи гриппа отмечались поодиночке.

К концу ноября против гриппа привиты свыше 2 314 000 человек, что составляет 55,6% населения области. Неблагоприятных реакций и осложнений после прививки среди вакцинированных не зарегистрировано.
