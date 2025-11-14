Новости
В Ростовской области выявлен новый вирус

В Ростовской области выявлен новый вирус. По данным регионального Роспотребнадзора, в конце октября зафиксирован метапневмовирус.

Вирус широко распространён по всему миру. Он поражает верхние и нижние дыхательные пути, вызывая острые респираторные инфекции. Чаще всего с ним сталкиваются в детском возрасте.

В регионе также распространены шесть вирусных инфекций, не связанных с гриппом: аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и респираторно-синцитиальный вирус. Отмечены единичные случаи гриппа А.

В Ростовской области гриппом и ОРВИ заболели более девяти тысяч человек. Наибольшую уязвимость демонстрируют дети до 14 лет, на которых приходится 51,3% всех случаев заболевания. Медицинские специалисты отмечают снижение уровня заболеваемости на 44,9% по сравнению с эпидемическим порогом.
