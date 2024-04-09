В Ростовской области в декрете 349 отцов

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В Ростовской области 349 отцов ушли в декретный отпуск. Информацию об этом сообщили в правительстве региона.По данным донских властей, пособие по уходу за ребенком можно получить до полутора лет. В этот период отец получает денежные выплаты. Минимальный размер пособия составляет 9,2 тысячи рублей в месяц, а максимальный – 49,1 тысячи рублей.Отметим, что с 2024 года выплаты будут начисляться даже если родитель выйдет на работу раньше, чем до того, как ребенку исполнится полтора года.Для того, чтобы уйти в декретный отпуск необходимо подать заявление на отпуск по уходу своему работодателю.