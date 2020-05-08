Семьи с детьми получат дополнительные выплаты во время эпидемии коронавируса
Президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам 11 мая объявил о мерах поддержки граждан с детьми во время эпидемии коронавируса.
Глава государства объявил об увеличении пособия по уходу за ребёнком. Его размер предлагается установить на уровне 6 700 рублей вместо действующих 3 375 рублей.
По 5 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте до трёх лет. Пособие будет выплачиваться за апрель-июнь.
Кроме того, единоразовую выплату получат семьи, где есть дети с 3 до 16 лет включительно. Размер пособия составит по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Направить заявления на получение выплаты можно уже с 12 мая.
Также в течение трех месяцев выплаты в размере 3 000 рублей на детей получат россияне, потерявшие работу в период пандемии.
Добавим, что Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней с 12 мая. Однако решение о снятии ограничений в каждом отдельном регионе будет принимать глава региона.