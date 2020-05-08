Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Семьи с детьми получат дополнительные выплаты во время эпидемии коронавируса

Семьи с детьми получат дополнительные выплаты во время эпидемии коронавируса
Президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам 11 мая объявил о мерах поддержки граждан с детьми во время эпидемии коронавируса.

Глава государства объявил об увеличении пособия по уходу за ребёнком. Его размер предлагается установить на уровне 6 700 рублей вместо действующих 3 375 рублей.

По 5 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте до трёх лет. Пособие будет выплачиваться за апрель-июнь.

Кроме того, единоразовую выплату получат семьи, где есть дети с 3 до 16 лет включительно. Размер пособия составит по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Направить заявления на получение выплаты можно уже с 12 мая.

Также в течение трех месяцев выплаты в размере 3 000 рублей на детей получат россияне, потерявшие работу в период пандемии.

Добавим, что Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней с 12 мая. Однако решение о снятии ограничений в каждом отдельном регионе будет принимать глава региона.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.