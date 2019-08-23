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В Ростовской области в 2019 году количество преступлений выросло на 8%

В Ростовской области в 2019 году количество преступлений выросло на 8%

В Ростовской области за истекший период 2019 года зарегистрировано 34 908 преступлений. Это на 2 685 случаев больше, чем за такой же период в 2018 году. Такие данные приводит прокуратура Ростовской области.

С января по июль на Дону зарегистрировано 1 624 особо тяжких преступления, 783 из них не раскрыты, 5 758 – тяжких, нераскрытыми остаются 1 650. Всего почти из 35 тысяч преступлений не раскрыты 12 тысяч преступлений.

Больше всего зарегистрировано краж. Из общего числа преступлений они составляют 43,1%, ещё 15,1% – мошенничество. Более 9% преступлений связаны с наркотиками, с незаконным оборотом оружия – 1,1%. Менее 1% по каждому пункту приходится на убийства, изнасилования, причинение тяжкого вреда здоровью, грабежи, разбои и угон транспорта.

28,5% зарегистрированных правонарушений относятся к категории «другие преступления», какие именно, в статистике не разъясняется.

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