В Ростовской области уже третьи сутки коэффициент заболеваемости COVID-19 сохраняется на уровне единицы

Коэффициент распространения вируса COVID-19 уже третьи сутки равен единице в Ростовской области. Об этом сообщили в правительстве донского региона.Показатель заразившихся на 100 тысяч жителей Дона за прошедшие 24 часа вырос с 363 до 366. Сам коэффициент заболеваемости коронавирусом застопорился на единице. Отметим, что данная цифра является одним из важнейших факторов при послаблении очередных ограничительных мер.Сейчас Ростовская области находится на третьем этапе отмены карантинных запретов. С 3 августа заработали аттракционы и аквапарки, расположенные на открытом воздухе. С 10 августа жителям донского региона разрешили посещать все предприятия общепита, а также участвовать в экскурсиях.