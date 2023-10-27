В Ростовской области уровень воды в Дону достигнет критической отметки

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В Ростовской области ожидается повышение уровня воды в Дону. Об этом сообщили в Управлении ГО и ЧС донской столицы.Согласно прогнозам синоптиков, в субботу, 28 октября, усилится юго-западный ветер. На устьевом участке Дона в Таганрогском заливе стоит ожидать ветровой нагон воды. Из-за опасного погодного явления возможно подтопление территорий в Азовском районе.Напомним, накануне в Ростовской области МЧС объявило штормовое предупреждение до 29 октября. Водителям и пешеходам следует быть аккуратнее на дорогах. Риск попасть в ДТП на мокром асфальте значительно возрастает.