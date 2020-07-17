В убийстве сестры экс-директора “Ростсельмаша” подозревают трёх мужчин

Фото: rostov-on-don.sm-news.ru

В Ростовской области задержали трёх мужчин, которые ворвались в дом бывшего директора “Ростсельмаша” и убили его сестру. На злоумышленников возбудили уголовное дело по статьям “Убийство”, “Покушение на убийство” и “Разбой”. Об этом сообщили в СУ СК области 20 июля.Напомним, что трагическое происшествие случилось в селе Новомаргаритово Азовского района 19 июля. Группа неизвестных ворвалась в дом Юрия Пескова и его сестры. Спасатели нашли тело 80-летней женщины с признаками насильственной смерти. Рядом с ней находился и 83-летний мужчина, у которого диагностировали повреждения головы и тела. Его удалось спасти. В настоящее время Юрий Песков находится в медучреждении.Подозреваемых в нападении уже задержали. Ими оказались трое мужчин.Кроме того, у злоумышленников нашли имущество, которое они похитили в доме потерпевших. Сейчас следователи выясняют обстоятельства преступлений.