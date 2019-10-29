В Ростовской области тарифы ЖКХ вырастут на 3,6%



В Ростовской области, как и во всей России, вырастут тарифы на коммунальные услуги. Правительство Российской Федерации утвердило соответствующее распоряжение 29 октября. В донском регионе цены вырастут в среднем на 3,6 процента.



Больше всего тарифы поднимутся в Чеченской Республике — на 6,5 процента, в Кабардино-Балкарии — на 5,4 процента и Республике Дагестан — на 5,2 процента. В конце списка по росту цен оказались Мурманская область и Пермский край — 3 процента, а также Ненецкий автономный округ — 2,4 процента. В постановлении отмечается, что тарифы изменятся во второй половине 2020 года.



Напомним, в 2019 году на Дону цены на услуги ЖКХ повышались дважды — в январе и июле. В первый раз — на 1,7 процента, во второй — на 2,4 процента.