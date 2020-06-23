В Ростовской области стартовало голосование за приоритетные направления финансирования
Жители Ростовской области могут выбрать, на какие цели будут направлены средства регионального бюджета. Голосование в рамках инициированного губернатором проекта «Народный совет» началось 25 июня. Дончанам предлагают ответить на вопрос: «На решение каких задач, по Вашему мнению, необходимо в 2020 году направить средства областного бюджета?».
Голосование проходит в онлайн-режиме на портале sovet.donland.ru. Для того, чтобы принять в нём участие, достаточно авторизоваться в своём аккаунте на сайте госуслуг. Также возможность высказаться есть и на избирательных участках в рамках голосования за поправки в Конституцию.
На реализацию проекта «Народный совет» из бюджета Ростовской области выделены 500 миллионов рублей. В списке значится десять приоритетных направлений, за которые могут отдать свой голос дончане:
1. Легковые автомобили для выезда участковых педиатров и терапевтов к пациентам на дом.
2. Мобильные спортивные комплексы ГТО для укрепления здоровья учеников общеобразовательных и спортивных школ.
3. Интерактивное и компьютерное оборудование для общеобразовательных школ и детских школ искусств.
4. Автомобили скорой медицинской помощи для транспортировки экстренных пациентов.
5. Оборудование и мебель для организации здорового питания в школьных столовых.
6. Общественный транспорт для повышения качества перевозки пассажиров.
7. Передвижные палатные рентген-аппараты для обследования пациентов вне рентген-кабинетов.
8. Коммунальная техника для уборки и дезинфекции общественных территорий.
9. Облучатели-рециркуляторы для обеззараживания воздуха в учреждениях образования и культуры.
10. Аппараты бесконтактной дезинфекции рук для мест с высокой проходимостью, в том числе МФЦ.
- Каждый человек может выбрать три варианта. Выделенная сумма будет распределена на реализацию трёх направлений-победителей.
Мнение граждан всегда важно учитывать во время принятия значимых управленческих решений, особенно сейчас, когда наш регион вместе со всей Россией переходит от этапа борьбы с пандемией к возобновлению стабильного экономического развития, - отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев. - Проект «Народный совет» поможет не только решить важные по мнению дончан вопросы, но и наладить взаимодействие и доверие между обществом и властью.
Последний день голосования — 1 июля.