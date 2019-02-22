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25, 26, 27 февраля в Ростовской области проходит рейтинговое онлайн-голосование по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2020 году

25, 26, 27 февраля в Ростовской области проходит рейтинговое онлайн-голосование по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2020 году
Жители Ростовской области могут принять участие в рейтинговом онлайн-голосовании по отбору общественных территорий, которые преобразуются в 2020 году. Голосование проходит с 25 по 27 февраля на сайте gorodsreda2020.ru.

О том, как будет проходить благоустройство выбранных территорий, журналистам рассказали на специальной пресс-конференции.

- Эта процедура теперь будет ежегодной, - отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Валерий Былков. - Само благоустройство будет начинаться на следующий год после голосования.

В ближайшие три дня жители Дона определят общественные территории, подлежащие благоустройству в 2020 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области».

Голосование пройдет во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области. Принять участие в нем могут все желающие, достигшие 14 лет.

С перечнем мест для благоустройства можно ознакомиться на сайтах муниципальных образований.

Когда жители выберут места, которые должны быть улучшены, администрация каждого населённого пункта приступит к разработке дизайн-проекта. Люди вместе с архитекторами определят, что они хотят видеть, какие функции должны появиться в этом пространстве, чтобы оно отвечало их интересам. Когда дизайн-проект полностью оформят, каждый муниципалитет представит его на областном конкурсе.

Всего в области на голосование выставлен 221 объект. В каждом муниципалитете их количество варьируется от четырёх до девяти.

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