25, 26, 27 февраля в Ростовской области проходит рейтинговое онлайн-голосование по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2020 году



Жители Ростовской области могут принять участие в рейтинговом онлайн-голосовании по отбору общественных территорий, которые преобразуются в 2020 году. Голосование проходит с 25 по 27 февраля на сайте gorodsreda2020.ru.



О том, как будет проходить благоустройство выбранных территорий, журналистам рассказали на специальной пресс-конференции.



- Эта процедура теперь будет ежегодной, - отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Валерий Былков. - Само благоустройство будет начинаться на следующий год после голосования.



В ближайшие три дня жители Дона определят общественные территории, подлежащие благоустройству в 2020 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области».



Голосование пройдет во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области. Принять участие в нем могут все желающие, достигшие 14 лет.



С перечнем мест для благоустройства можно ознакомиться на сайтах муниципальных образований.



Когда жители выберут места, которые должны быть улучшены, администрация каждого населённого пункта приступит к разработке дизайн-проекта. Люди вместе с архитекторами определят, что они хотят видеть, какие функции должны появиться в этом пространстве, чтобы оно отвечало их интересам. Когда дизайн-проект полностью оформят, каждый муниципалитет представит его на областном конкурсе.



Всего в области на голосование выставлен 221 объект. В каждом муниципалитете их количество варьируется от четырёх до девяти.