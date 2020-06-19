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Жители ДНР и ЛНР проголосуют за поправки в Конституцию РФ на участках в Ростовской области

Жители ДНР и ЛНР проголосуют за поправки в Конституцию РФ на участках в Ростовской области
В голосовании за поправки в Конституцию России примут участие жители Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщили во время заседания регионального штаба Ростовской области по недопущению распространения коронавируса 23 июня.

По словам заместителя губернатора Михаила Корнеева, в голосовании примут участие жители ДНР и ЛНР, получившие российские паспорта, то есть граждане России. Они смогут проголосовать на избирательных участках в Донецке, Новошахтинске, Красном Сулине, Гуково, Матвеевом Кургане, Родионово-Несветайской, Куйбышевском и Неклиновском районах.

Добавим, что накануне в ЛНР сняли ряд ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. В частности, жителям республики разрешили въезжать в Ростовскую область для получения российского паспорта.

Голосование за поправки в Конституцию РФ пройдёт 1 июля. Этот день в стране объявлен выходным.

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