В Ростовской области старушка пошла в лес за грибами и заблудилась

В Шолоховском районе Ростовской области 70-летняя женщина отправилась в лес за грибами и заблудилась. Происшествие случилось днем 6 октября.Пенсионерка из станицы Вешенской с родственниками пошла за грибами. Но так увлеклась сбором, что не заметила, как отстала от них.Родные старушки не смогли найти ее самостоятельно и обратились за помощью к Вешенскому поисково-спасательному подразделению областной службы спасения на воде. Спасатели отыскали женщину за пару часов. Медпомощь ей не понадобилась.