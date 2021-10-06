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В Ростовской области старушка пошла в лес за грибами и заблудилась

В Ростовской области старушка пошла в лес за грибами и заблудилась
В Шолоховском районе Ростовской области 70-летняя женщина отправилась в лес за грибами и заблудилась. Происшествие случилось днем 6 октября.

Пенсионерка из станицы Вешенской с родственниками пошла за грибами. Но так увлеклась сбором, что не заметила, как отстала от них.

Родные старушки не смогли найти ее самостоятельно и обратились за помощью к Вешенскому поисково-спасательному подразделению областной службы спасения на воде. Спасатели отыскали женщину за пару часов. Медпомощь ей не понадобилась.
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