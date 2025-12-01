Новости
В Ростовской области ведутся поиски пропавшей 17-летней девушки

В Ростовской области ведутся поиски пропавшей 17-летней девушки. С 30 ноября о местонахождении Виктории Корневой ничего не известно.

Виктория живет в Донецке. Известно, что подросток решила покинуть дом после ссоры с матерью и перестала отвечать на звонки. Родные обратились в правоохранительные органы.

Девушка плотного телосложения, с рыжими волосами и веснушками на лице. В момент исчезновения она была одета в оранжевую куртку, черные штаны и белые кроссовки. При себе у нее был паспорт.

Если у вас есть информация, где может находится Виктория, просьба обратиться по телефону: 8 863 682-03-33.
Фото: соцсети
