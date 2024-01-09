В Ростовской области спасли пенсионерку, пролежавшую несколько суток без сознания

Фото: Анастасия Калдурова.

В Ростовской области пожилая женщина несколько суток пролежала без сознания. Происшествие случилось 9 января в станице Вешенской.Тревогу забила дочь пенсионерки, которая проживает в Воронежской области. Она три дня не могла дозвониться пожилой матери. Женщина позвонила спасателям и попросила проверить, все ли с матерью в порядке.Когда спасатели прибыли на место, дверь им никто не открыл. В окне они увидели, что женщина лежит на полу и почти не подает признаков жизни. Тогда специалисты взломали дверь и вызвали медиков. Женщина была в состоянии сопора (угнетение сознания, когда человек не реагирует на окружающую обстановку, не выполняет заданий и не отвечает на вопросы).- Пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи, - добавила старший помощник Ростовской областной спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова.