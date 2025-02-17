Спасатели в Ростовской области взломали дверь дома, чтобы помочь хозяйке

Фото: ГКУ РО "ПСС ВВ ТМ"

В Ростовской области в станице Вешенской районным спасателям пришлось взламывать дверь частного дома, чтобы помочь пенсионерке. Происшествие случилось 13 февраля.Днем того дня к женщине пришел социальный работник. Когда мужчина не смог достучаться и дозвониться женщине, то забил тревогу. На место приехали спасатели. Дверь взломали, а хозяйку нашли на полу одной из комнат. Бабушка не могла подняться.Спасатели во внутренних водах Ростовской области сообщили, что пенсионерку передали врачам.