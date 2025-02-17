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Спасатели в Ростовской области взломали дверь дома, чтобы помочь хозяйке


В Ростовской области в станице Вешенской районным спасателям пришлось взламывать дверь частного дома, чтобы помочь пенсионерке. Происшествие случилось 13 февраля.

Днем того дня к женщине пришел социальный работник. Когда мужчина не смог достучаться и дозвониться женщине, то забил тревогу. На место приехали спасатели. Дверь взломали, а хозяйку нашли на полу одной из комнат. Бабушка не могла подняться.
Спасатели в Ростовской области взломали дверь дома, чтобы помочь хозяйке

Спасатели во внутренних водах Ростовской области сообщили, что пенсионерку передали врачам.
Фото: ГКУ РО "ПСС ВВ ТМ"
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