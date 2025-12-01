В последнюю неделю ноября в Ростовской области произошло почти полсотни пожаров

Фото: МЧС Ростовской области

За минувшую неделю пожарные зафиксировали 48 возгораний в Ростовской области. Цифры приводит областное управление МЧС. Один из пожаров, вызванный неисправностью электроприборов, закончился трагедией в Константиновском районе — там погиб человек. В других случаях спасателям удалось эвакуировать из огня троих человек.Инциденты происходили по всей области. Так, 25 ноября в Таганроге из-за падения дронов заполыхал склад, а в Неклиновском районе огонь повредил частный дом и газопроводную трубу. В Ростове в тот же день на улице занялась пристройка к жилому зданию на Станиславского, а 26 ноября вспыхнула жилая двухэтажка на Красноармейской. 28 ноября из-за неисправной электропроводки полностью выгорел жилой дом в поселке Гигант. К счастью, ни в одной из ЧС никто не пострадал.Ночью 29 ноября обломки беспилотников стали причиной сразу восьми пожаров. Пожарные локализовали их все ближе к пяти утра. А в ночь на 30 ноября случилось семь техногенных пожаров, один из которых также спровоцировал упавший в Новошахтинске дрон. С огнем смогли справиться на пятидесяти квадратных метрах.Также за неделю спасатели потушили четыре ландшафтных пожара и извлекли девять человек из попавших в аварии автомобилей.Только за последние 24 часа на вызовы выезжали 164 сотрудника МЧС и 41 единица спецтехники. Их помощь понадобилась, в том числе, при ликвидации последствий двух дорожных происшествий.