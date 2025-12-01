В донской парк "Малинки" из Италии приехали 24 японских макаки

Фото: wildfauna.ru

Донскому парку «Малинки» крупный зоопарк из Италии подарил 24 японских макаки. Радостную новость сообщили в пресс-службе зоосада.Для заграничных животных подготовили специальный теплый вольер по всем соответствующим нормам. Хотя и макаки могут проживать в холодных условиях, но заботливые сотрудники парка позаботились, чтобы зверушкам было комфортно в новом доме.Кроме того, киперы прошли дополнительные курсы в Москве по уходу за экзотическими животными. Как отметила руководитель отдела развития Элеонора Моргунова, переговоры по этому поводу с крупным зоопарком шли почти год. И вот наконец в скором времени жители Ростовской области и соседних регионов смогут полюбоваться японскими макаками.Зверушки пока находятся на карантине. С 25 декабря их можно увидеть в зоосаде. Для удобства посетителей были оборудованы четыре современные смотровые зоны.