Жители Таганрога высмеяли установленный памятник актеру Павлу Деревянко

Фото: СоцСети

В Таганроге жители высмеяли установленный памятник актеру Павлу Деревянко. Фото скульптуры появилось на просторах соцсетей 30 ноября.Памятник установили на улице Котлостроительной, 15-2. На открытие 30 ноября пришли жители, но внешний вид скульптуры их смутил.- Это позорище, лучше бы ничего не ставили! - пишут возмущенные жители.Облик напоминает актера, который держит в руках Оскар. Но качество работы возмутило таганрожцев. По словам жителей, они собрали средства на его установку самостоятельно. Вероятно, на более качественную работу просто не хватило денег. Люди считают, что такая скульптура на улице только позорит облик города.