Начальник колонии в Батайске собирал с осужденных деньги на ремонт

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Экс-руководителя исправительной колонии № 15 города Батайска признали виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.На протяжении трех лет Александр Никифоров собирал деньги с родственников осужденных на ремонт помещений режимного учреждения. Потерпевших заставляли покупать стройматериалы и инструменты, шантажируя применением дисциплинарного взыскания в отношении заключенных. В полицию обратилась жена одного из отбывающих наказание.После этого на Никифорова завели уголовное дело. Ему грозило за превышение должностных полномочий до четырех лет лишения свободы. Однако суд назначил ему минимальное наказание - штраф в размере 70 тысяч рублей.