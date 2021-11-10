Начальник колонии в Батайске собирал с осужденных деньги на ремонт
Экс-руководителя исправительной колонии № 15 города Батайска признали виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
На протяжении трех лет Александр Никифоров собирал деньги с родственников осужденных на ремонт помещений режимного учреждения. Потерпевших заставляли покупать стройматериалы и инструменты, шантажируя применением дисциплинарного взыскания в отношении заключенных. В полицию обратилась жена одного из отбывающих наказание.
После этого на Никифорова завели уголовное дело. Ему грозило за превышение должностных полномочий до четырех лет лишения свободы. Однако суд назначил ему минимальное наказание - штраф в размере 70 тысяч рублей.