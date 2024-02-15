В Ростовской области сотни человек провели ночь в пробке на трассе М-4 «Дон»

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В Ростовской области сотни водителей с пассажирами провели ночь в огромной пробке на трассе М-4 «Дон». Движение на федеральной автодороге под городом Шахты парализовано более 12 часов. Многие люди находятся в дорожной ловушке без воды и еды.По данным на 08:00, протяженность затора в сторону Ростова-на-Дону составляет около 10 километров. Машины стоят от поселка Аютинского до транспортной развязки на Новошахтинск. Причиной транспортного коллапса снова стали дорожные работы, которые начались вечером 14 февраля.Напомним, что проблемы с дорожным покрытием на М-4 в Ростовской области начались еще в декабре 2023 года. Особо тяжелая ситуация продолжает оставаться под городом Шахты. Из-за многочисленных ям и выбоин ежедневно десятки водителей пробивают колеса своих транспортных средств.