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На М-4 «Дон» образовалась огромная пробка в сторону Ростова

На М-4 «Дон» образовалась огромная пробка в сторону Ростова
Вечером 28 января на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области образовалась огромная пробка. Десятки водителей стоят в дорожной «ловушке» под городом Шахты больше пяти часов.

По данным на 22:55, протяженность затора в сторону донской столицы составляет около 15 километров. Движение парализовано от Гарненского заказника до транспортной развязки на Новошахтинск. По словам автомобилистов, причиной дорожного коллапса стали гололед и ямы на федеральной дороге.

- Вероятно, мы будет спать сегодня в машинах. Многие уже не надеются добраться до дома ночью, - написал автомобилист в соцсетях.
Фото: Яндекс. Карты
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