В Ростовской области почти сутки парализовано движение на трассе М-4 «Дон»

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В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» почти сутки парализовано движение. Машины стоят от поселка Аютинского (город Шахты) до транспортной развязки на Новошахтинск.Многокилометровый затор в сторону Ростова образовался около полудня 27 декабря из-за ремонта дорожного покрытия в районе поселка Аютинского и хутора Марьевки. К вечеру протяженность пробки составляла порядка 25 километров.Сотни водителей вместе с пассажирами оказались в ловушке: ни проехать вперед, ни развернуться обратно. Для них организовали пункты обогрева. Перекусить и обогреться можно на 995-м, 1 003-м и 1 006-м километрах автодороги.За ночь ситуация немного улучшилась. Затор сократился до 10 километров.Полностью завершить ремонтные работы обещают 29 декабря. До тех пор водителям лучше заранее продумать альтернативные маршруты.