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В Ростовской области собака вышла на трассу к людям, чтобы спасти своих щенят

В Ростовской области собака вышла на трассу к людям, чтобы спасти своих щенят
В Шахтах Ростовской области собака вышла на трассу к людям, чтобы спасти своих щенят.

Кто-то оставил собаку и ее маленьких щенков возле шахты имени Чиха. Несколько дней они были на холоде голодные. Собачка пыталась найти еду, но не смогла.

Хвостатая мама, переживая за своих малышей, вышла на транспортную дорогу в поисках человека. Она встретила жительницу Шахт по имени Людмила. Животное всеми силами пыталось показать, что нуждается в помощи.

- Собака вышла на трассу и всем своим видом показывала людям, что зовет их куда-то. Она показывала дорогу к своим детям, - рассказали зоозащитники.

Людмила, которая не смогла остаться равнодушной, позаботилась о щенках и спасла их. От радости хвостатая мама стала облизывать своих спасителей.

Женщина не смогла оставить четвероногих в холодном поле и забрала их себе. Теперь они в тепле и безопасности у Людмилы.
Фото: соцсети
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