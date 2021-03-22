На Дону показатель заболеваемости коронавирусом вырос до 1 884

В Ростовской области увеличился показатель заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 24 марта, он составляет 1 884 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения COVID-19 остается на значении 0,97.Растет и число зараженных. За прошедшие 24 часа диагноз подтвердился у 238 жителей региона. Из них 95 - люди в возрасте от 46 до 65 лет. На втором месте по количеству новых инфицированных - молодежь от 18 до 45 лет (64 человек). Новыми пациентами с коронавирусом стали 53 пенсионера от 66 до 79 лет и 15 - старше 80 лет. Среди несовершеннолетних специалисты выявили 11 заболевших.С начала пандемии положительные тесты получили 79 149 дончан, из которых 3 447 не смогли побороть вирус. Как сообщили в региональном правительстве, за минувшие сутки не стало 22 человек.