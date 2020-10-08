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В Ростовской области снова снизился коэффициент заболеваемости COVID-19

В Ростовской области снова снизился коэффициент заболеваемости COVID-19
На территории донского региона уже третьи сутки снижается коэффициент заболеваемости вирусом COVID-19. О данных на 10 октября сообщили в правительстве Ростовской области.

Данный коэффициент за минувшие 24 часа уменьшился с 1,14 до 1,11. Отметим, что показатель заболеваемости непосредственно влияет на снятие или введение ограничительных мер. Учитывая, что ситуация с распространением вируса ухудшается, а коэффициент сохраняется выше единицы, карантинные запреты могут ввести заново.

С каждым днем растет показатель инфицированных коронавирусом на 100 тысяч населения Ростовской области. За сутки он вырос с 573,1 до 579,5.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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