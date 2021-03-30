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В Ростовской области показатель заболеваемости COVID-19 вырос до 1 929

В Ростовской области показатель заболеваемости COVID-19 вырос до 1 929
В Ростовской области растет показатель заболеваемости коронавирусом. За сутки с 31 марта по 1 апреля он увеличился до 1 929 на 100 тысяч жителей. Коэффициент распространения инфекции сохраняет прежнее значение - 0,99.

За последние 24 часа пациентом с COVID-19 стал 241 человек, а общее количество достигло 81 077. В основном болезнь протекает в легкой форме, но для пенсионеров инфекция особенно опасна. Это связано с ослаблением иммунной системы и появлением хронических заболеваний.

Ситуация по коронавирусу в донском регионе остается напряженной. Ежедневно от инфекции умирают десятки дончан. Только за прошедшие сутки COVID-19 забрал жизни 18 женщин в возрасте от 58 до 89 лет и 10 мужчин от 52 до 97 лет. По информации областного правительства, с начала пандемии от осложнений, вызванных вирусом, скончались 3 605 человек.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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