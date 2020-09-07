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Коэффициент заболеваемости коронавирусом ненамного снизился в Ростовской области

Коэффициент заболеваемости коронавирусом ненамного снизился в Ростовской области
В Ростовской области незначительно снизился коэффициент заболеваемости коронавирусной инфекцией. О данных на 9 сентября сообщили в региональном правительстве.

Коэффициент распространения вируса COVID-19 за последние сутки снизился с 1,08 до 1,06. При этом показатель остается на уровне выше единицы, что не дает перейти к следующему этапу ослабления ограничительных мер. Если данная цифра вырастет еще выше, некоторые карантинные меры могут ввести в Ростовской области заново.

Показатель инфицированных на 100 тысяч жителей донского региона продолжает расти. Только за минувшие 24 часа он увеличился с 430,3 до 434.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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