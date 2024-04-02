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В Ростовской области снова ограничат движение большегрузов летом

В Ростовской области снова ограничат движение большегрузов летом
В Ростовской области ограничат движение большегрузов из-за повышения температуры летом. Информацию об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта.

Ограничения будут действовать с 20 мая по 31 августа. Запретят движение транспорта, который перевозит тяжеловесные грузы по региональным и межмуниципальным автодорогам с асфальтобетонным покрытием.

Ограничения будут действовать при температуре свыше +32 градуса.

Тяжеловесному транспорту будет разрешено движение с 22:00 до 10:00.
Фото: Ростов ру
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