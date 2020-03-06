В Ростовской области ограничат движение грузовиков по трассам



Фото: rayon12.ru



На донских трассах ограничат движение большегрузов. Об этом 12 марта сообщили в правительстве Ростовской области.



Ограничение введут в летний период при температуре днём свыше 32 градусов. Запрет для грузовиков распространяется на дороги регионального и межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием.

- Движение тяжеловесных транспортных средств по региональным и межмуниципальным трассам разрешается в период с 22:00 до 10:00, - добавили в пресс-службе регионального правительства.



Запрет начинается действовать с 20 мая. Продлятся ограничения до 31 августа.