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В Ростовской области ограничат движение грузовиков по трассам

В Ростовской области ограничат движение грузовиков по трассам
Фото: rayon12.ru

На донских трассах ограничат движение большегрузов. Об этом 12 марта сообщили в правительстве Ростовской области.

Ограничение введут в летний период при температуре днём свыше 32 градусов. Запрет для грузовиков распространяется на дороги регионального и межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием.
- Движение тяжеловесных транспортных средств по региональным и межмуниципальным трассам разрешается в период с 22:00 до 10:00, - добавили в пресс-службе регионального правительства.

Запрет начинается действовать с 20 мая. Продлятся ограничения до 31 августа.

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