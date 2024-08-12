В Ростовской области снаряд времен ВОВ нашли в огороде

Фото: DonDay

В Белокалитвинском районе Ростовской области местный житель нашел снаряд в огороде. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили 10 августа. Об этом сообщает портал Donday.ru.В хуторе Крутинском местный житель нашел на улице Песчаной, 19, неизвестный предмет. Мужчина работал в своём огороде, когда обнаружил боевой снаряд диаметром примерно пять сантиметров. Как выяснилось, боеприпас пролежал там со времён Великой Отечественной войны.Поскольку снаряд находился в земле десять лет, эксперты не смогли определить его тип и страну-производителя.Мужчина сразу же сообщил об опасной находке в соответствующие службы. На следующий день, 11 августа, взрывоопасный предмет был обезврежен. Его взорвали в месте, удаленном от населённых пунктов.