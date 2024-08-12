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В Ростовской области снаряд времен ВОВ нашли в огороде

В Ростовской области снаряд времен ВОВ нашли в огороде
В Белокалитвинском районе Ростовской области местный житель нашел снаряд в огороде. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили 10 августа. Об этом сообщает портал Donday.ru.

В хуторе Крутинском местный житель нашел на улице Песчаной, 19, неизвестный предмет. Мужчина работал в своём огороде, когда обнаружил боевой снаряд диаметром примерно пять сантиметров. Как выяснилось, боеприпас пролежал там со времён Великой Отечественной войны.

Поскольку снаряд находился в земле десять лет, эксперты не смогли определить его тип и страну-производителя.

Мужчина сразу же сообщил об опасной находке в соответствующие службы. На следующий день, 11 августа, взрывоопасный предмет был обезврежен. Его взорвали в месте, удаленном от населённых пунктов.
Фото: DonDay
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