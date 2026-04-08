Град размером с горох выпал в Ростове на Западном

В Ростове на Западном выпал град размером с горох. Снимки публикует 8 апреля Donday.ruВ донской столице со среды значительно похолодало. Столбики термометров опустились до +6…+10 градусов. Ранее синоптики обещали в городе дожди до конца суток.На Западном уже выпал крупный град. На снимке видно, что по размерам он напоминает горох. В центре слышные раскаты грома. Из-за грохота сработали сигнализации.Пока жителей просят быть осторожнее. Жителей просят держаться подальше от деревьев и электропроводов.