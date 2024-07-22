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Взрывоопасный снаряд времен ВОВ нашли в поле в Ростовской области

Взрывоопасный снаряд времен ВОВ нашли в поле в Ростовской области
В Ростовской области нашли взрывоопасный снаряд времен Великой Отечественной войны. Как сообщил DonDay, боеприпас обнаружили 17 июля в Белокалитвинском районе.

В тот день сотрудник газовой службы выполнял работы недалеко от поворота к хутору Богураев. В поле он увидел ржавый металлический предмет. Как выяснилось, находкой оказался снаряд диаметром 75 миллиметров.

Мужчина вызвал экстренные службы. Территорию огородили, а на следующий день взорвали боеголовку вдали от населенных пунктов.
Фото: DonDay.
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