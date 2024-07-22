Взрывоопасный снаряд времен ВОВ нашли в поле в Ростовской области

Фото: DonDay.

В Ростовской области нашли взрывоопасный снаряд времен Великой Отечественной войны. Как сообщил DonDay, боеприпас обнаружили 17 июля в Белокалитвинском районе.В тот день сотрудник газовой службы выполнял работы недалеко от поворота к хутору Богураев. В поле он увидел ржавый металлический предмет. Как выяснилось, находкой оказался снаряд диаметром 75 миллиметров.Мужчина вызвал экстренные службы. Территорию огородили, а на следующий день взорвали боеголовку вдали от населенных пунктов.