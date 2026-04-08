По Ростовской области пройдет 52 выжигания сухой растительности 8 апреля

На Дону 8 апреля пройдет выжигание сухой растительности на 52 территориях. План опубликовали в областном МЧС.В течение дня жители могут увидеть столбы дыма в 18 муниципалитетах. Работы проходят в рамках подготовки к грядущей сухой и жаркой погоде. Все эти меры направлены на предотвращение ландшафтных пожаров.На территории региона официально введен пожароопасный сезон с 6 апреля. Запрещено самостоятельно:1. разводить костры;2. сжигать мусор и бытовые отходы;3. выжигать сухую растительность на участках4. сжигать отходы производства и потребления.Гражданам за нарушение грозит штраф до 4500 рублей.В пресс-службе МЧС также рассказали о техногенных пожарах. Их за минувшие сутки случилось три. К счастью, никто не пострадал. На ДТП выезжали четыре раза. Всего 7 апреля были задействованы 28 спасателей и семь единиц техники.