По Ростовской области пройдет 52 выжигания сухой растительности 8 апреля
На Дону 8 апреля пройдет выжигание сухой растительности на 52 территориях. План опубликовали в областном МЧС.
В течение дня жители могут увидеть столбы дыма в 18 муниципалитетах. Работы проходят в рамках подготовки к грядущей сухой и жаркой погоде. Все эти меры направлены на предотвращение ландшафтных пожаров.
На территории региона официально введен пожароопасный сезон с 6 апреля. Запрещено самостоятельно:
1. разводить костры;
2. сжигать мусор и бытовые отходы;
3. выжигать сухую растительность на участках
4. сжигать отходы производства и потребления.
Гражданам за нарушение грозит штраф до 4500 рублей.
В пресс-службе МЧС также рассказали о техногенных пожарах. Их за минувшие сутки случилось три. К счастью, никто не пострадал. На ДТП выезжали четыре раза. Всего 7 апреля были задействованы 28 спасателей и семь единиц техники.