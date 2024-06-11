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В Ростовской области скончался 8-летний мальчик с онкологией. Глеб Назаренко ушёл из жизни 8 июня в 21:03, о чём сообщило издание «КВУ».В 2021 году, когда мальчику было пять лет, родители заметили у него на затылке шишку. Врачи диагностировали неходжкинскую лимфому — это злокачественная опухоль, которая развивается из клеток крови, называемых лимфоцитами.Лечение Глеба проходило в Москве, в Российской детской клинической больнице. Там он прошёл курс химиотерапии. Во время лечения у мальчика наблюдались проблемы с памятью и случались судороги. Но, несмотря на осложнения, врачам удалось добиться ремиссии.Весной 2023 года у Глеба случился рецидив. На том же месте у мальчика снова появилась шишка. Лечение в России не приносило результатов, и родители решили обратиться в зарубежные клиники. Откликнулись врачи из Китая. Стоимость лечения составила более восьми миллионов рублей. Однако благодаря поддержке неравнодушных людей нужная сумма была собрана всего за несколько недель.В клинику в Пекине мальчик с папой приехали 16 апреля. Мальчику должны были провести курс химиотерапии и Car-t (клеточную терапию).К сожалению, из-за ухудшения состояния мальчика проведение процедуры оказалось невозможным. Заболевание также повлияло на другие органы, поэтому врачи не могли продолжать основное лечение.Проживание в Пекине оказалось слишком дорогим. Глеб и его отец вернулись домой 1 июня. Спустя неделю сердце мальчика остановилось.