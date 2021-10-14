В Ростове от коронавируса скончался 12-летний мальчик

В Ростове-на-Дону от последствий коронавируса скончался 12-летний ребенок. Андрея Д. (прим. - имя изменено) не стало 16 октября, сообщает источник Rostov.ru.Как стало известно, у мальчика было серьезное врожденное заболевание. Некоторое время назад он заболел коронавирусом. С каждым днем подростку становилось все хуже. Его забрали в больницу, но врачи не смогли его спасти.Андрей учился на дистанционном обучении. Участвовал в различных олимпиадах по математике и информатике, где занимал призовые места. Он стал вторым 12-летним ребенком, умершим от коронавируса в Ростовской области. Год назад инфекция унесла жизнь такого же особенного мальчика.Напомним, всего в Ростовской области от последствий опасной инфекции скончались 7 273 человека. За минувшие сутки самой младшей из жертв стала 23-летняя девушка.